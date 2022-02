Sortie nature à Reilly/Boubiers : à la découverte des papillons de nuit Reilly, 10 juin 2022, Reilly.

Sortie nature à Reilly/Boubiers : à la découverte des papillons de nuit Reilly

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 23:59:00

Reilly Oise Reilly

Sortie nature à Reilly/Boubiers

« A la découverte des papillons de nuit :

Partez observer les papillons de nuit sur le marais de Reilly et apprenez en plus sur le monde fascinant des lépidoptères. »

Inscriptions et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

CEN Hauts-de-France

Reilly

dernière mise à jour : 2022-02-21 par