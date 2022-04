Sortie nature à Pierrepont : “Un air british au marais Saint Boétien !” Pierrepont Pierrepont Catégories d’évènement: Aisne

Pierrepont

Sortie nature à Pierrepont : “Un air british au marais Saint Boétien !” Pierrepont, 1 juin 2022, Pierrepont. Sortie nature à Pierrepont : “Un air british au marais Saint Boétien !” Pierrepont

2022-06-01 – 2022-06-01

Pierrepont Aisne Pierrepont 0 0 Connaissez-vous le Cirse d’Angleterre ? Pas encore ? Et bien venez nous aider à le compter ainsi que la multitude d’espèces patrimoniales qui ornent le marais ! A faire à tout âge ! Inscription obligatoire à l’Office de tourisme du Pays de Laon (début de la sortie à 14h / durée : 3h / lieu de RV précis communiqué à l’inscription / jauge limitée à 25 personnes / prévoir des chaussures de marche) Connaissez-vous le Cirse d’Angleterre ? Pas encore ? Et bien venez nous aider à le compter ainsi que la multitude d’espèces patrimoniales qui ornent le marais ! A faire à tout âge ! Inscription obligatoire à l’Office de tourisme du Pays de Laon (début de la sortie à 14h / durée : 3h / lieu de RV précis communiqué à l’inscription / jauge limitée à 25 personnes / prévoir des chaussures de marche) info@tourisme-paysdelaon.com +33 3 23 20 28 62 http://cen-hautsdefrance.org/ Connaissez-vous le Cirse d’Angleterre ? Pas encore ? Et bien venez nous aider à le compter ainsi que la multitude d’espèces patrimoniales qui ornent le marais ! A faire à tout âge ! Inscription obligatoire à l’Office de tourisme du Pays de Laon (début de la sortie à 14h / durée : 3h / lieu de RV précis communiqué à l’inscription / jauge limitée à 25 personnes / prévoir des chaussures de marche) Christian Fischer

Pierrepont

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Pierrepont Autres Lieu Pierrepont Adresse Ville Pierrepont lieuville Pierrepont Departement Aisne

Pierrepont Pierrepont Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrepont/

Sortie nature à Pierrepont : “Un air british au marais Saint Boétien !” Pierrepont 2022-06-01 was last modified: by Sortie nature à Pierrepont : “Un air british au marais Saint Boétien !” Pierrepont Pierrepont 1 juin 2022 Aisne Pierrepont

Pierrepont Aisne