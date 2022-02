Sortie nature à Pierrepont : « A l’écoute des oiseaux du marais » Pierrepont Pierrepont Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-09 11:30:00

Pierrepont Aisne Pierrepont En compagnie de Flavien, animateur nature et ornithologue passionné, venez faire la connaissance de nos amis à plumes ! Au programme : observations, déterminations et anecdotes croustillantes ! Inscription obligatoire à l'Office de tourisme du Pays de Laon (début de la sortie à 9h / durée : 2h30 / lieu de RV précis communiqué à l'inscription / jauge limitée à 25 personnes / à partir de 6 ans / prévoir des bottes) G. Gaudin – CEN Hauts-de-France

