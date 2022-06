Sortie nature à Neuville-sur-Ailette : « Les richesses floristiques des zones humides » Neuville-sur-Ailette Neuville-sur-Ailette Catégories d’évènement: Aisne

Neuville-sur-Ailette

Sortie nature à Neuville-sur-Ailette : « Les richesses floristiques des zones humides » Neuville-sur-Ailette, 2 juillet 2022, Neuville-sur-Ailette. Sortie nature à Neuville-sur-Ailette : « Les richesses floristiques des zones humides »

Neuville-sur-Ailette Aisne

2022-07-02 – 2022-07-02 Neuville-sur-Ailette

Aisne Neuville-sur-Ailette Et si vous appreniez à reconnaître les plantes des zones humides qui jalonnent les pourtours du lac de l’Ailette ? Nos animateurs vous feront découvrir tous les secrets botaniques lors de cette excursion… RV pour la sortie de 14h à 17h ! (lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription) Et si vous appreniez à reconnaître les plantes des zones humides qui jalonnent les pourtours du lac de l’Ailette ? Nos animateurs vous feront découvrir tous les secrets botaniques lors de cette excursion… RV pour la sortie de 14h à 17h ! (lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription) maison.nature.oiseau@gmail.com https://www.maisondelanatureetdeloiseau.fr/ Et si vous appreniez à reconnaître les plantes des zones humides qui jalonnent les pourtours du lac de l’Ailette ? Nos animateurs vous feront découvrir tous les secrets botaniques lors de cette excursion… RV pour la sortie de 14h à 17h ! (lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription) OT Pays de Laon

Neuville-sur-Ailette

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Neuville-sur-Ailette Autres Lieu Neuville-sur-Ailette Adresse Neuville-sur-Ailette Aisne Ville Neuville-sur-Ailette lieuville Neuville-sur-Ailette Departement Aisne

Neuville-sur-Ailette Neuville-sur-Ailette Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-sur-ailette/

Sortie nature à Neuville-sur-Ailette : « Les richesses floristiques des zones humides » Neuville-sur-Ailette 2022-07-02 was last modified: by Sortie nature à Neuville-sur-Ailette : « Les richesses floristiques des zones humides » Neuville-sur-Ailette Neuville-sur-Ailette 2 juillet 2022 Neuville-sur-Ailette, Aisne

Neuville-sur-Ailette Aisne