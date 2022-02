Sortie nature à Mauregny-en-Haye : « Balade le long de la lande » Mauregny-en-Haye Mauregny-en-Haye Catégories d’évènement: Aisne

Mauregny-en-Haye Aisne Mauregny-en-Haye 0 0 Lors d’une petite rando nature, venez apprécier la beauté des landes sèches et de ses habitants !

Une visite proposée par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) des Hauts-de-France en partenariat avec la commune de Mauregny-en-Haye… Inscription obligatoire à l’Office de tourisme du Pays de Laon (début de la sortie à 14h / durée : 2h / lieu de RV précis communiqué à l’inscription / jauge limitée à 25 personnes / prévoir des chaussures de marche) info@tourisme-paysdelaon.com +33 3 23 20 28 62 http://cen-hautsdefrance.org/ Lors d’une petite rando nature, venez apprécier la beauté des landes sèches et de ses habitants !

