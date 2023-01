Sortie nature « A l’écoute des chants d’oiseaux de l’Espace Naturel Sensible des landes de Cenitz/Mayarco » Guéthary, 8 avril 2023, Guéthary Guéthary.

Sortie nature « A l’écoute des chants d’oiseaux de l’Espace Naturel Sensible des landes de Cenitz/Mayarco »

Guéthary Pyrénées-Atlantiques

2023-04-08 08:30:00 – 2023-04-08 11:30:00

Guéthary

Pyrénées-Atlantiques

Guéthary

Ce petit site propriété du Conservatoire du littoral (2 hectares), réunit une grande diversité de milieux et de paysages qui séduira les amoureux d’espaces naturels et les contemplatifs.

Il représente à l’échelle de la Côte basque un précieux « confetti de verdure » entre les villes de St Jean de Luz et de Guéthary.

Les landes de Cenitz/Mayarco sont un Espace Naturel Sensible du Département des Pyrénées-Atlantiques.

Cette initiation va vous permettre de rentrer dans le quotidien d’un ornithologue par la découverte des oiseaux grâce à la reconnaissance de leurs chants et par la découverte d’un suivi naturaliste initié par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Une bonne occasion de s’initier et de se former à une démarche de science participative favorable à la connaissance des populations d’oiseaux et de devenir acteur de la protection de la biodiversité de votre territoire.

+33 5 59 74 16 18 CPIE

CPIE

Guéthary

