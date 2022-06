Sortie nature à l’écoute de l’Engoulevent d’Europe

Sortie nature à l’écoute de l’Engoulevent d’Europe, 17 juin 2022, . Sortie nature à l’écoute de l’Engoulevent d’Europe

Vendredi 17 juin de 21h à 23h à la réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges. Gratuit. 12 pers. maximum (sous réserve des mesures sanitaires). Suivi participatif / grand public avec bonne mobilité. Bottes, pas de vêtement clair et prévoir une lampe de poche. Inscription obligatoire à la maison de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges à Sauvagnac 05 55 39 80 20. Venez découvrir les surprenants Engoulevent d'Europe et comme tous les ans nous aider à dénombrer les couples nicheurs de ces oiseaux menacés. Ce comptage nocturne est à la portée de tous, à condition de ne pas craindre la nuit et de savoir rester silencieux.

