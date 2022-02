Sortie nature à Lavilletertre : Les orchidées du Plateau Lavilletertre Lavilletertre Catégories d’évènement: Lavilletertre

Sortie nature à Lavilletertre : Les orchidées du Plateau

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 17:00:00

Lavilletertre Oise Lavilletertre Sortie nature à Lavilletertre

« Les orchidées du Plateau :

Notre conservateur bénévole vous propose une dégustation visuelle des milles couleurs de ces plantes sauvages tant appréciées…Belles orchidées des pelouses ! A découvrir en famille ou entre amis. »

Inscriptions et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Sortie nature à Lavilletertre

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 https://cen-hautsdefrance.org/

