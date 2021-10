Sortie nature – A l’assaut du pic Zaboze Saint-Just-Ibarre, 23 octobre 2021, Saint-Just-Ibarre.

Sortie nature – A l’assaut du pic Zaboze 2021-10-23 09:30:00 – 2021-10-27 16:30:00

Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques Saint-Just-Ibarre

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Bixente OYHENART, accompagnateur montagne.

Le Pic de Zaboze (1177m) se situe au cœur du massif et de la forêt des Arbailles, entre Basse-Navarre et Soule. Après une approche facile, la marche qui mène au sommet se fait en forêt, sur un terrain très accidenté et lapiazé, hors sentier (il n’y en a pas..).

Le sommet rocheux se dévoile au tout dernier moment et offre une superbe vue panoramique sur les vallées environnantes et sommets pyrénéens.

Sortie reportée si brouillard ou pluie. Distance: 7km environ – Dénivelé positif : 300m

Prévoir casse-croûte, chaussures de randonnée, eau, coupe-vent, vêtements chauds.

Gratuit pour les adhérents du CPIE Pays Basque de Baigorri si première sortie de l’année (merci de nous le signaler).

Rdv à 9h30 parking fronton St Just Ibarre. Co-voiturage de 10mn environ jusqu’au point de départ de la randonnée.

