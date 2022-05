Sortie nature à Laon : “Sortie au crépuscule”

Sortie nature à Laon : “Sortie au crépuscule”, 27 août 2022, . Sortie nature à Laon : “Sortie au crépuscule”

2022-08-27 – 2022-08-27 Lors d’une balade dans la ville, prenons le temps ensemble d’écouter les bruits de la nature, de déterminer les cris des animaux nocturnes, d’observer et déterminer les insectes, les chauves-souris… Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV et horaire communiqués à la réservation) Lors d’une balade dans la ville, prenons le temps ensemble d’écouter les bruits de la nature, de déterminer les cris des animaux nocturnes, d’observer et déterminer les insectes, les chauves-souris… Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV et horaire communiqués à la réservation) Lors d’une balade dans la ville, prenons le temps ensemble d’écouter les bruits de la nature, de déterminer les cris des animaux nocturnes, d’observer et déterminer les insectes, les chauves-souris… Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV et horaire communiqués à la réservation) DR dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville