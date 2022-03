Sortie nature à Laon : “Musique au naturel” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Sortie nature à Laon : “Musique au naturel” Laon, 24 juillet 2022, Laon. Sortie nature à Laon : “Musique au naturel” Laon

2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24

Laon Aisne 0 0 Tout au long du chemin, utilisons divers végétaux pour en faire des instruments de musique d’un jour ! Feuilles, tiges, fruits… de noisetier, de frêne, de sureau… pourront nous enchanter avec leurs sons… Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV communiqué à la réservation) Tout au long du chemin, utilisons divers végétaux pour en faire des instruments de musique d’un jour ! Feuilles, tiges, fruits… de noisetier, de frêne, de sureau… pourront nous enchanter avec leurs sons… Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV communiqué à la réservation) contact@cpie-aisne.com +33 3 23 80 03 02 Tout au long du chemin, utilisons divers végétaux pour en faire des instruments de musique d’un jour ! Feuilles, tiges, fruits… de noisetier, de frêne, de sureau… pourront nous enchanter avec leurs sons… Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV communiqué à la réservation) Pixabay

Laon

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Sortie nature à Laon : “Musique au naturel” Laon 2022-07-24 was last modified: by Sortie nature à Laon : “Musique au naturel” Laon Laon 24 juillet 2022 Aisne Laon

Laon Aisne