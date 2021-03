Laon Laon Aisne, Laon Sortie nature à Laon : « Les arbres et le printemps » Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Sortie nature à Laon : « Les arbres et le printemps », 21 mars 2021-21 mars 2021, Laon. Sortie nature à Laon : « Les arbres et le printemps » 2021-03-21 10:00:00 – 2021-03-21

Laon Aisne Laon Partez à la découverte des propriétés, anecdotes et histoires autour des arbres ! RV à Laon à 10h (lieu de RV précis communiqué à l'inscription / réservation obligatoire)… contact@cpie-aisne.com +33 3 23 80 03 02

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon