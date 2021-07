Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière, Seine-Maritime Sortie nature « à la tombée de la nuit » Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière Catégories d’évènement: Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime

Sortie nature « à la tombée de la nuit » Grainville-la-Teinturière, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Grainville-la-Teinturière. Sortie nature « à la tombée de la nuit » 2021-07-17 21:00:00 – 2021-07-17 route d’yvetot Site des basses eaux

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Grainville-la-Teinturière Entre chien et loup, venez découvrir cet espace naturel avec Elise. Elle vous guidera à la découverte de la faune, de la flore et des habitants féériques de la Durdent.

Prévoir des bonnes chaussures.

RDV au parking du site des basses eaux à Grainville, route d’yvetot à 21h Entre chien et loup, venez découvrir cet espace naturel avec Elise. Elle vous guidera à la découverte de la faune, de la flore et des habitants féériques de la Durdent.

Prévoir des bonnes chaussures.

RDV au parking du site des basses eaux à… enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Entre chien et loup, venez découvrir cet espace naturel avec Elise. Elle vous guidera à la découverte de la faune, de la flore et des habitants féériques de la Durdent.

Prévoir des bonnes chaussures.

RDV au parking du site des basses eaux à Grainville, route d’yvetot à 21h dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Grainville-la-Teinturière, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Grainville-la-Teinturière Adresse route d'yvetot Site des basses eaux Ville Grainville-la-Teinturière lieuville 49.7398#0.65102