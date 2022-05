SORTIE NATURE : A LA RENCONTRE DES PETITES BÊTES !

SORTIE NATURE : A LA RENCONTRE DES PETITES BÊTES !, 25 mai 2022, . SORTIE NATURE : A LA RENCONTRE DES PETITES BÊTES !

2022-05-25 – 2022-05-25 Dans le cadre de l’Atlas pour la Biodiversité Communale, profitez des « Carrés pour la biodiversité » mis en place par la commune pour venir observer les insectes qui y vivent. Découvrez les petites bêtes qui vous entourent et les bénéfices qu’ils nous apportent au quotidien. De la punaise arlequin à l’abeille solitaire, nos voisins les insectes nous livreront leurs secrets…

Public familial, sortie pédestre, sur réservation. Dans le cadre de l’Atlas pour la Biodiversité Communale, profitez des « Carrés pour la biodiversité » mis en place par la commune pour venir observer les insectes qui y vivent. Découvrez les petites bêtes qui vous entourent et les bénéfices qu’ils nous apportent au quotidien. De la punaise arlequin à l’abeille solitaire, nos voisins les insectes nous livreront leurs secrets…

Public familial, sortie pédestre, sur réservation. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville