Sortie nature A la rencontre des oiseaux nicheurs Rancy, vendredi 17 mai 2024.

Sortie nature A la rencontre des oiseaux nicheurs Rancy Saône-et-Loire

A la rencontre des oiseaux nicheurs sur les prairies humides de la Seille dans une ambiance crépusculaire

Découvrir les oiseaux migrateurs venant nicher sur les prairies humides des bords de Seille Courlis cendré, Bergeronnette printanière, Tarier des prés, Bruant proyer… Sur ces prairies en zone Natura 2000, des exploitants agricoles s’engagent pour préserver ces espèces en retardant les fauches.

Vous pourrez apprendre à reconnaitre et mieux connaitre ces oiseaux que l’on ne peut observer uniquement sur ces milieux spécifiques ainsi qu’échanger avec l’animatrice du site Natura 2000 et une ornithologue professionnelle.

Balade guidée de 18h à 21h, organisée par l’EPTB Saône et Doubs et la LPO Bourgogne-Franche-Comté.

Inscription obligatoire.

Nombre de place limitée

Prévoir, si vous en disposez, jumelles et chaussures de marche. Longue-vue et quelques jumelles à disposition. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-17 21:00:00

Le bourg

Rancy 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté brigitte.grand@lpo.fr

