Sortie nature : A la rencontre des oiseaux en bateaux au Bec d’Allier Marzy, 7 mai 2022, Marzy.

Sortie nature : A la rencontre des oiseaux en bateaux au Bec d’Allier Marzy

2022-05-07 – 2022-08-31

Marzy Nièvre Marzy

Descente de la Loire en bateau traditionnel.

Arrêt sur les îles afin d’observer à l’aide de lunettes d’observations les oiseaux caractéristiques des îles de Loire : gravelots, sternes, guêpiers, aigrettes.

Apéritif à bord du bateau

Durée : 3h. Places limitées à 7 personnes par sortie.

Votre guide : Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel.

Tenue : prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

Matériel d’observation haut de gamme (swarovski) mis à disposition.

Les rendez vous :

Mai : 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 28 et 29

Juin : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26

Juillet : 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 et 31

Août : 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 et 31

D’autres dates possibles à la demandes.

instant-nature-page@wanadoo.fr +33 3 86 57 98 76 http://www.instant-nature.org/

dernière mise à jour : 2022-04-11 par