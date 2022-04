Sortie nature “A la rencontre des insectes” Lamenay-sur-Loire, 7 mai 2022, Lamenay-sur-Loire.

Sortie nature “A la rencontre des insectes” Lamenay-sur-Loire

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 12:00:00

Lamenay-sur-Loire Nièvre Lamenay-sur-Loire

Balade photographique à la rencontre des insectes des bords de Loire à la Réserve Naturelle Régionale de la Loire bourguignonne

Rien ne semble bouger sur le sable des bords de Loire. Et pourtant, la vie grouille sous nos pieds ! Venez à la rencontre des coccinelles, papillons et punaises de la réserve naturelle de la Loire bourguignonne et découvrez leur plus beau profil en vous initiant à quelques techniques pour les photographier.

Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

helene.chevalier@cen-bourgogne.fr +33 7 77 14 30 61 http://www.cen-bourgogne.fr/

Balade photographique à la rencontre des insectes des bords de Loire à la Réserve Naturelle Régionale de la Loire bourguignonne

Rien ne semble bouger sur le sable des bords de Loire. Et pourtant, la vie grouille sous nos pieds ! Venez à la rencontre des coccinelles, papillons et punaises de la réserve naturelle de la Loire bourguignonne et découvrez leur plus beau profil en vous initiant à quelques techniques pour les photographier.

Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Lamenay-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-30 par