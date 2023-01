Sortie nature – À la rencontre des champignons Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 La société d’histoire naturelle du Haut Doubs propose une sortie en forêt à la découverte des champignons.

En soirée, étude des récultes au local de la SHNHD.

Annulé en cas de météo défavorable. j-c.robbe@wanadoo.fr +33 3 81 38 12 31 Pontarlier

