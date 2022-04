Sortie nature > A la rencontre des arbres du bocage… Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Catégories d’évènement: Manche

Torigny-les-Villes

Sortie nature > A la rencontre des arbres du bocage… Torigny-les-Villes, 19 avril 2022, Torigny-les-Villes. Sortie nature > A la rencontre des arbres du bocage… Torigny-les-Villes

2022-04-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-19 17:00:00 17:00:00

Torigny-les-Villes Manche Torigny-les-Villes L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en partenariat avec “L’écureuil activité nature”, vous donne rendez-vous le 19 avril prochain aux roches de Ham pour la sortie nature “A la rencontre des arbres du bocage”. Au programme : > Présentation du site des Roches de Ham

> Lecture et dessin du paysage

> Balade contée Sortie animée par l’animatrice nature Delphine Brisset L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en partenariat avec “L’écureuil activité nature”, vous donne rendez-vous le 19 avril prochain aux roches de Ham pour la sortie nature “A la rencontre des arbres du bocage”. Au programme : >… L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en partenariat avec “L’écureuil activité nature”, vous donne rendez-vous le 19 avril prochain aux roches de Ham pour la sortie nature “A la rencontre des arbres du bocage”. Au programme : > Présentation du site des Roches de Ham

> Lecture et dessin du paysage

> Balade contée Sortie animée par l’animatrice nature Delphine Brisset Torigny-les-Villes

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Torigny-les-Villes Autres Lieu Torigny-les-Villes Adresse Ville Torigny-les-Villes lieuville Torigny-les-Villes Departement Manche

Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torigny-les-villes/

Sortie nature > A la rencontre des arbres du bocage… Torigny-les-Villes 2022-04-19 was last modified: by Sortie nature > A la rencontre des arbres du bocage… Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes 19 avril 2022 manche Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Manche