Aincreville Meuse Aincreville Savez-vous qu’une colonie de Grand Murin loge au sein du village d’Aincreville ? Le temps d’une balade, venez découvrir cette espèce fascinante mais également ses cousines qui se faufilent à la tombée de la nuit le long des rues et ruelles, mais aussi au-dessus de l’Andon ou encore le long de l’ancienne voie ferrée. Une balade en journée pour tout savoir sur les chauves-souris et leurs lieux de vie ! Animation réalisée en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Stenay – Val Dunois. Durée : 2h – Tout public – Gratuit

Inscription obligatoire (limité à 30 personnes)

Rendez-vous à l’église d’Aincreville

Chaussures de marche conseillées +33 6 43 68 91 00

