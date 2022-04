Sortie nature à la découverte du Puy de Wolf Puy de Wolf, 22 mai 2022, Firmi.

Certains prendraient le Puy de Wolf pour un ancien volcan, d’autres pour un terril issu de la mine toute proche tant sa couleur rouille et sa forme dénotent avec le paysage ambiant. Pourtant le Puy de Wolf n’est ni l’un, ni l’autre. Sa roche aux jolis reflets verts, la serpentinite, est une rareté géologique qui chamboule la vie des plantes. La végétation y est discrète et capable de résister à la toxicité du sol et au vent qui balaye souvent cette étrange colline. Les habitats naturels, la flore et la faune du Puy de Wolf sont si rares et sensibles qu’il est protégé au niveau Européen via le réseau Natura 2000 ! A l’occasion de la Fête de la Nature, Decazeville Communauté et le CPIE du Rouergue, vous invitent à découvrir les secrets du Puy de Wolf ! Manifestation gratuite mais inscription obligatoire (nombre de places limité) Équipement à prévoir : Bonnes chaussures fermées et de préférence hautes. Vêtements adaptés à la météo (site non abrité) : coupe-vent, chapeau, etc. Eau, encas, protection solaire… Niveau : Petite marche d’accès nécessaire, déplacement en milieu accidenté, station debout prolongée.

Gratuit

Découverte de la géologie, la faune, la flore, les habitats, et les paysages qui composent ce lieu.

Puy de Wolf 12300 Firmi Firmi Aveyron



