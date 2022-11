Sortie Nature: À la découverte du massif de Chantilly Orry-la-Ville Orry-la-Ville Catégories d’évènement: Oise

Oise 5 5 Cette sortie nature sera sur le thème des arbres, mais également en lien avec les patrimoines naturels et historiques de notre territoire. En cheminant dans les allées forestières du massif forestier de Chantilly, au détour d’une borne armoriée ou d’un poteau directionnel, profitez des lumières chatoyantes de cette fin d’automne pour admirer quelques beaux arbres ; mesurez la fragilité de cette forêt aujourd’hui menacée de disparaitre. Enfin, comprenez les enjeux d’une bonne gestion forestière et les nombreux services rendus par la forêt. • Circuit : boucle de 2 à 3 km

• Horaires 14h30 – 16h00 / durée 1h30

• Rendez-vous : 14h15 au carrefour de la table ronde de Montgrésin

• Ouvert à tous les âges RESERVATION OBLIGATOIRE

Réservation en ligne (en remplissant le formulaire en bas de page) contact@assoagora.fr +33 6 29 61 47 04 https://assoagora.fr/sortie-nature-a-la-decouverte-du-massif-de-chantilly-le-dimanche-20-novembre-2022/ Agora

