Sortie nature : à la découverte du castor en famille Voncq

13 novembre 2022, Voncq.

Voncq 08400 Voncq Venez découvrir la vie fascinante de cette espèce récemment présente sur notre rivière, et identifier les traces et indices laissés sur son passage. Sortie guidée et commentée par le Regroupement des Naturalistes Ardennais. Le lieu de RDV et les mesures sanitaires en vigueur vous seront indiqués lors de votre inscription.Gratuit – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Voncq

