SORTIE NATURE « À LA DÉCOUVERTE DES FRITILLAIRES », 10 avril 2021-10 avril 2021, Brée.

Brée Mayenne Brée Partez à la découverte de la fritillaire pintade, fleur sauvage des prairies humides de Brée, unique refuge en Mayenne. Réservation obligatoire. Bottes indispensables.

Organisée par Mayenne Nature Environnement. Sortie familiale à partir de 6 ans et adaptée au public malentendant +33 6 23 54 78 52 https://www.lamayenne.fr/

Organisée par Mayenne Nature Environnement.

