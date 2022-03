SORTIE – NATURE : A LA DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

SORTIE – NATURE : A LA DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH Sarreguemines, 8 mai 2022, Sarreguemines. SORTIE – NATURE : A LA DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH Sarreguemines

2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00

Sarreguemines Moselle 10 EUR Cette sortie sera animée par Michel Greff, animateur-nature et par Emmanuelle Picot, naturopathe-sophrologue, conseillère d’élixirs floraux. Dr Edward Bach, médecin anglais du XXème siècle, découvrit que de nombreuses maladies provenaient souvent d’un déséquilibre émotionnel. Inspiré par ses observations dans la nature, il élabora 38 remèdes floraux capables de ré-harmoniser la personne dans son ensemble.

Découvrez certaines de ces fleurs – parmi les premières à apparaître au printemps, dans leur milieu naturel. Une approche botanique, sensorielle et des explications sur leurs bienfaits vous seront proposées, afin que vous puissiez choisir et ressentir les fleurs qui vous correspondent. Des conseils vous seront donnés, enfin, pour fabriquer vous-même les remèdes floraux de Bach. Matériel conseillé : bouteille d’eau, chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, appareil photo. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (dans la limite des places disponibles). contact@sarreguemines-tourisme.com +33 3 87 98 80 81 http://www.sarreguemines-tourisme.com/fr Michel Greff

Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Ville Sarreguemines lieuville Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

SORTIE – NATURE : A LA DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH Sarreguemines 2022-05-08 was last modified: by SORTIE – NATURE : A LA DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH Sarreguemines Sarreguemines 8 mai 2022 Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle