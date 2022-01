Sortie nature – A la découverte des falaises du Bois de Cise Ault, 19 février 2022, Ault.

Sortie nature – A la découverte des falaises du Bois de Cise Ault

2022-02-19 14:30:00 – 2022-02-19

Ault Somme Ault Somme

10 L’association vous propose cette sortie sous les commentaires d’un guide nature, historien local et écrivain régionaliste : « A la découverte des falaises du Bois de Cise ». Sous les commentaires d’un guide nature et écrivain régionaliste, cheminez sur une partie du littoral et découvrez le patrimoine naturel et historique du Bois de Cise. Autres dates et horaires sur demande. Renseignements et réservations par téléphone ou bien par mail.

aquadec@orange.fr +33 6 01 81 32 20 https://www.france-voyage.com/activites/loisirs-ault-128860.htm

© Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers

Ault

