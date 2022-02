Sortie nature : à la découverte des amphibiens Cagnotte, 8 mars 2022, Cagnotte.

Sortie nature : à la découverte des amphibiens Cagnotte

2022-03-08 18:00:00 – 2022-10-13 21:00:00

Cagnotte Landes Cagnotte

Sortie de découverte des amphibiens dans la campagne orthoise sur la commune de Cagnotte le 8 mars 2022 de 18h à 21h (heure de fin approximative).

Inscription obligatoire par mail à f.beck@cen-na.org. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l’inscription.

Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo, des bottes et une lampe (frontale ou autre). Il est également recommandé d’apporter un thermos et de quoi grignoter.

Cet événement est labellisé “Fréquence Grenouille” : opération nationale organisée par les conservatoires d’espaces naturels.

Sortie de découverte des amphibiens dans la campagne orthoise sur la commune de Cagnotte le 8 mars 2022 de 18h à 21h (heure de fin approximative).

Inscription obligatoire par mail à f.beck@cen-na.org. Nombre de places limité. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

+33 5 59 70 58 37

Sortie de découverte des amphibiens dans la campagne orthoise sur la commune de Cagnotte le 8 mars 2022 de 18h à 21h (heure de fin approximative).

Inscription obligatoire par mail à f.beck@cen-na.org. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l’inscription.

Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo, des bottes et une lampe (frontale ou autre). Il est également recommandé d’apporter un thermos et de quoi grignoter.

Cet événement est labellisé “Fréquence Grenouille” : opération nationale organisée par les conservatoires d’espaces naturels.

© CNE Nouvelle Aquitaine

Cagnotte

dernière mise à jour : 2022-02-22 par