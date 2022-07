Sortie nature A la découverte de la faune crépusculaire en bord de Loire Chaingy Chaingy Catégories d’évènement: Chaingy

Loiret

12 août 2022

Fourneaux Chaingy Loiret OT TERRES DU VAL DE LOIRE

2022-08-12 – 2022-08-12 Chaingy

Loiret Une sortie nature crépusculaire pour observer les espèces qui s’activent à la tombée de la nuit. Avec un peu de chance, le castor fera peut-être son apparition… ?

Age minimum conseillé : 7 ans

En soirée à Chaingy.

