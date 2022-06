Sortie nature à Eppes : « Hirondelles et martinets » Eppes Eppes Catégories d’évènement: Aisne

Eppes

Sortie nature à Eppes : « Hirondelles et martinets » Eppes, 9 juillet 2022, Eppes. Sortie nature à Eppes : « Hirondelles et martinets »

Eppes Aisne

2022-07-09 09:30:00 – 2022-07-09 12:00:00 Eppes

L'équipe vous exposera l'importance écologique de ces oiseaux, les menaces qui pèsent et les solutions que nous pouvons réaliser pour préserver les colonies dans nos villes et villages. Et à l'issue de la présentation des espèces vous pourrez suivre un atelier de construction de nids artificiels… Une sortie à suivre de 9h30 à 12h ! (lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription)

Eppes

