2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 12:00:00

Concevreux Aisne Concevreux Au départ de la ferme, partez à la découverte de la biodiversité de la vallée de l’Aisne. L’après-midi la ferme vous accueillera lors de ses portes ouvertes. N’oubliez pas vos chaussures de marche !

Une sortie organisée par le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) des Hauts-de-France avec la ferme pédagogique de Concevreux. Lieu de RV communiqué à l'inscription (prévoir des chaussures de marche)…

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 84 29 http://cen-hautsdefrance.org/

