Sortie nature à Chivres-en-Laonnois : « La Vache et le Papillon » Chivres-en-Laonnois, 6 juin 2021-6 juin 2021, Chivres-en-Laonnois. Sortie nature à Chivres-en-Laonnois : « La Vache et le Papillon » 2021-06-06 15:00:00 – 2021-06-06 17:30:00

Chivres-en-Laonnois 02350 Chivres-en-Laonnois A l’aube de l’été les cuivrés des marais volent ou se posent sur les oseilles, tout près du troupeau… La suite, venez la découvrir à 15h ! Lieu de RV communiqué à l’inscription (prévoir des chaussures de marche, et des jumelles si vous en possédez)… c.lambert@conservatoirepicardie.org http://www.conservatoirepicardie.org/ A l’aube de l’été les cuivrés des marais volent ou se posent sur les oseilles, tout près du troupeau… La suite, venez la découvrir à 15h ! Lieu de RV communiqué à l’inscription (prévoir des chaussures de marche, et des jumelles si vous en possédez)… CEN Hauts-de-France

