Sortie nature – A cheval dans la forêt ancestrale Ostabat-Asme, 15 avril 2022, Ostabat-Asme.

Sortie nature – A cheval dans la forêt ancestrale Ostabat-Asme

2022-04-15 09:30:00 – 2022-04-15 17:00:00

Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques Ostabat-Asme

10 10 EUR Co-organisé par le CPIE Pays Basque et Amaia ARBELETXE et Elisa DI PRIMO de la ferme équestre Latsaga Zalditokia.

A cheval, partez à la découverte du bois ancestral d’Ostabat, au coeur du Pays Basque. Ce sont de grands arbres morts, tombés ou encore sur pied, qui font toute la spécificité de ce qu’on appelle une vieille forêt. Ils créent une continuité écologique et un réservoir de biodiversité qui sont primordiaux dans l’équilibre du vivant. Accompagnés par des spécialistes, participez en famille à cette journée d’exception où la connaissance naturaliste se mêle au plaisir d’une balade équestre. Débutants acceptés.

cpie

Ostabat-Asme

dernière mise à jour : 2022-02-09 par