Sortie nature à Chamouille « Les oiseaux hivernant sur le plan d’eau de l’Ailette » Chamouille, dimanche 4 février 2024.

Venez observer et découvrir les oiseaux d’eau hivernant sur le plan d’eau, oies, hérons et aigrettes, grèbes, canards plongeurs et de surface et parfois très nordiques !

Une sortie gratuite organisée par la Ligue de Protection de l’Oiseau à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides…

Inscription obligatoire avant le 03/ 02 auprès de la Ligue de Protection des Oiseaux (début de la sortie à 9h30 / durée 2h30 / lieu de RV précis communiqué à l’inscription / se munir de vêtements et de chaussures adaptés adaptés au froid, vent, humidité et de jumelles si possible)0 .

Rue du Chemin des Dames

Chamouille 02860 Aisne Hauts-de-France aisne@lpo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:30:00

fin : 2024-02-04 12:00:00



