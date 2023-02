Sortie nature à Amblainville : À la découverte du Fond de Cléry Amblainville Amblainville Catégories d’Évènement: Amblainville

Oise

Sortie nature à Amblainville : À la découverte du Fond de Cléry, 4 juin 2023, Amblainville Amblainville. Sortie nature à Amblainville : À la découverte du Fond de Cléry Amblainville Oise

2023-06-04 10:00:00 – 2023-06-04 12:30:00 Amblainville

Oise Amblainville 0 0 Première sortie grand public sur ce site privé. Entre coteau calcaire et zone humide, le Fond de Cléry témoigne d’un patrimoine naturel important à préserver sur ce territoire méconnu. Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec le propriétaire et l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Amblainville et des Sablons. Inscriptions et réservations au plus tard le samedi 8 avril auprès de l’Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre au 03 44 84 40 86 ou à contact@tourisme-vexin-nacre.fr contact@tourisme-vexin-nacre.fr +33 3 44 84 40 86 Amblainville

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Amblainville, Oise Autres Lieu Amblainville Adresse Amblainville Oise Ville Amblainville Amblainville lieuville Amblainville Departement Oise

Amblainville Amblainville Amblainville Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amblainville amblainville/

Sortie nature à Amblainville : À la découverte du Fond de Cléry 2023-06-04 was last modified: by Sortie nature à Amblainville : À la découverte du Fond de Cléry Amblainville 4 juin 2023 Amblainville Amblainville Oise Oise

Amblainville Amblainville Oise