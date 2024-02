Sortie nature à Aizelles « Les secrets des chauves-souris » Aizelles, vendredi 23 août 2024.

Au cours d’un atelier pédagogique, apprenez en plus sur les mœurs nocturnes de ces voisines discrètes et méconnues… En deuxième partie de soirée, équipez-vous de lampes torches et de détecteurs à ultrasons pour partir à leur rencontre dans l’ambiance mystérieuse de l’abbaye de Vauclair !

Une sortie proposée en partenariat avec la Communauté de communes du Chemin des Dames…

Lieu de RV précisé à la réservation (début à 20h / durée ~ 2h30 / tout public) 00 0 .

Début : 2024-08-23 20:00:00

fin : 2024-08-23 22:30:00

Aizelles 02820 Aisne Hauts-de-France cccd.tourisme@orange.fr

