2022-10-22 – 2022-10-22 L’association Canal Guerlédan-Pontivy renoue avec ses animations d’automne et ses conférences d’hiver.

Sortie découverte des « savoirs et usages populaires autour des plantes et arbres de nos campagnes ». Edwige Renaud, animatrice nature nous guidera le long du Canal de Nantes à Brest.

Inscription nécessaire auprès de Edwige Renaud au 06 82 37 81 48.

Participation libre

Nous proposons à tous de profiter de cette sortie pour prendre des clichés et participer au concours photos ouvert jusqu'au 31 décembre 2022.

