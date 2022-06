SORTIE NATURE

2022-10-15 14:00:00 – 2022-10-15 17:00:00 La forêt du Gâvre est bien connue pour sa richesse en espèces de champignons. Au cours d’une sortie mycologique encadrée par un spécialiste, vous alternerez des moments de cueillette individuelle et des moments de regroupement pour des déterminations et des explications sur la biologie fascinante du règne fongique. Avec un peu de chance, vous pourrez repartir chacun avec votre récolte pour une autre aventure, culinaire, cette fois ! Découverte des champignons et sensibilisation du public à l’intérêt du règne fongique et son rôle bénéfique sur les arbres, de 14h à 17h. Réservations : 02 40 87 15 11 La forêt du Gâvre est bien connue pour sa richesse en espèces de champignons. Au cours d’une sortie mycologique encadrée par un spécialiste, vous alternerez des moments de cueillette individuelle et des moments de regroupement pour des déterminations et des explications sur la biologie fascinante du règne fongique. Avec un peu de chance, vous pourrez repartir chacun avec votre récolte pour une autre aventure, culinaire, cette fois ! dernière mise à jour : 2022-02-17 par

