2022-06-22 14:00:00 – 2022-06-22 17:00:00 Une balade d'environ 3h permettra la découverte de notre environnement proche et des animaux et plantes qui profitent de l'arrivée de l'été. Gratuit. Sur inscription, enfant obligatoirement accompagné d'un adulte. Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche.

