Sortie Nature, 19 juin 2022, .

Sortie Nature

2022-06-19 11:30:00 – 2022-06-19 13:30:00

Sortie Nature « Apprendre à observer et s’orienter en forêt ». Pas toujours facile de se repérer dans les bois sans point de vue et repères au loin dans le paysage. Claire, animatrice nature de Beauport, donne quelques conseils pour se repérer, utiliser une boussole et ne plus jamais se perdre à l’image du petit poucet …À partir de 6 ans. Les enfants devront être accompagnés.Inscription en ligne conseillée à partir du 1er juin.

