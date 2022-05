Sortie nature, 19 mai 2022, .

Sortie nature

2022-05-19 10:00:00 – 2022-05-19 12:00:00

Le temps d’une balade de 4 à 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d’aborder la faune, la flore, l’environnement et le patrimoine local de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée !

