Sortie naturaliste sur la tourbière du Lac de Lourdes Lourdes, 28 août 2021-28 août 2021, Lourdes.

Sortie naturaliste sur la tourbière du Lac de Lourdes 2021-08-28 09:45:00 09:45:00 – 2021-08-28 LOURDES Chemin du Lac

Lourdes Hautes-Pyrénées

Entre terre et eau, les tourbières sont des milieux où se côtoient des plantes et des insectes rares et étonnants.

Venez explorer ce monde fascinant et unique à deux pas du Lac de Lourdes le samedi 28 août 2021 !

Rendez-vous à 9h45 à l’Embarcadère du Lac de Lourdes (jusqu’à 12h)

Animation ouverte à tous, adultes, enfants, curieux ou non-initiés… animée par le CPIE Bigorre Pyrénées en site Natura 2000.

Tarif : 3€ par personne

Inscription obligatoire aux coordonnées ci-dessous.

Bottes nécessaires, vêtements adaptés et appareils photos conseillés !

Le samedi 28 août 2021 à 9h45, allez à la découverte de la tourbière du Lac de Lourdes, un site naturel classé Natura2000.

cpie65@wanadoo.fr +33 5 62 95 49 67 https://www.helloasso.com/associations/cpie-bigorre-pyrenees

