Sortie naturaliste place de la Mairie Tiercé Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Tiercé

Sortie naturaliste place de la Mairie, 22 mai 2022, Tiercé. Sortie naturaliste

place de la Mairie, le dimanche 22 mai à 14:00

Sortie dans les Basses Vallées Angevines. _Bottes et jumelles conseillées._

Gratuit ; Réservation recommandée auprès du groupe LPO Sarthe angevine

LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature place de la Mairie place de la Mairie, Tiercé Tiercé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Tiercé Autres Lieu place de la Mairie Adresse place de la Mairie, Tiercé Ville Tiercé lieuville place de la Mairie Tiercé Departement Maine-et-Loire

place de la Mairie Tiercé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tierce/

Sortie naturaliste place de la Mairie 2022-05-22 was last modified: by Sortie naturaliste place de la Mairie place de la Mairie 22 mai 2022 place de la Mairie Tiercé Tiercé

Tiercé Maine-et-Loire