Sortie naturaliste – Les arbres et arbustes : sources de vie et d’interactions Laroque Laroque Catégories d’évènement: Gironde

Laroque

Sortie naturaliste – Les arbres et arbustes : sources de vie et d’interactions Laroque, 26 juin 2022, Laroque. Sortie naturaliste – Les arbres et arbustes : sources de vie et d’interactions Laroque

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 16:30:00

Laroque Gironde Laroque EUR On n’y fait parfois plus attention, pourtant les arbres sont, partout autour de nous, des êtres

vivants fascinants. Leur évolution les a amenés à développer des formes et des adaptations de leur propre organisme, mais également à collaborer avec de nombreuses autres formes de vie, des bactéries aux champignons en passant par les insectes. Loin de l’idée péjorative de « plante

verte », les arbres sont une véritable tour de contrôle de nos écosystèmes. On n’y fait parfois plus attention, pourtant les arbres sont, partout autour de nous, des êtres

vivants fascinants. Leur évolution les a amenés à développer des formes et des adaptations de leur propre organisme, mais également à collaborer avec de nombreuses autres formes de vie, des bactéries aux champignons en passant par les insectes. Loin de l’idée péjorative de « plante

verte », les arbres sont une véritable tour de contrôle de nos écosystèmes. +33 5 56 76 38 00 On n’y fait parfois plus attention, pourtant les arbres sont, partout autour de nous, des êtres

vivants fascinants. Leur évolution les a amenés à développer des formes et des adaptations de leur propre organisme, mais également à collaborer avec de nombreuses autres formes de vie, des bactéries aux champignons en passant par les insectes. Loin de l’idée péjorative de « plante

verte », les arbres sont une véritable tour de contrôle de nos écosystèmes. OTPCP

Laroque

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Laroque Autres Lieu Laroque Adresse Ville Laroque lieuville Laroque Departement Gironde

Laroque Laroque Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laroque/

Sortie naturaliste – Les arbres et arbustes : sources de vie et d’interactions Laroque 2022-06-26 was last modified: by Sortie naturaliste – Les arbres et arbustes : sources de vie et d’interactions Laroque Laroque 26 juin 2022 Gironde Laroque

Laroque Gironde