Sortie naturaliste : la biodiversité et les oiseaux Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette, dimanche 14 avril 2024.

Venez observer et comprendre le lien avec leur milieu.

Sortie accompagnée d’un guide naturaliste passionné d’ornithologie

Sur réservation Dimanche 14 avril, 09h30 Ménestreau-en-Villette Voir http://www.domaineduciran.com

Début : 2024-04-14T09:30:00+02:00 – 2024-04-14T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:30:00+02:00 – 2024-04-14T12:30:00+02:00

Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 90 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.domaineduciran.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineduciran.com »}]

Domaine du Ciran