Sortie naturaliste la biodiversité et les oiseaux Ménestreau-en-Villette, dimanche 14 avril 2024.

Sortie naturaliste la biodiversité et les oiseaux Ménestreau-en-Villette Loiret

Sortie naturaliste la biodiversité et les oiseaux.

Venez observer et comprendre le lien avec leur milieu.

Sortie accompagnée d’un guide naturaliste passionné d’ornithologie

Sur réservation

Sortie naturaliste la biodiversité et les oiseaux.

Venez observer et comprendre le lien avec leur milieu.

Sortie accompagnée d’un guide naturaliste passionné d’ornithologie

Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@domaineduciran.com

L’événement Sortie naturaliste la biodiversité et les oiseaux Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2024-03-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN