Frossay Loire-Atlantique Découverte des premiers migrateurs des roselières et des espèces nicheuses de l’estuaire de la Loire. Une approche par la méthode du baguage des oiseaux en migration et des suivis scientifiques au sein de la Réserve du Massereau. Possibilité de voir de près les phragmites des joncs, les gorgebleues à miroir, locustelles, rousserolles et autres passereaux des roselières. (seulement 8 places disponibles) Accompagnées par le conservateur des réserves, ces sorties gratuites sont organisées afin de découvrir les Réserves du Massereau et du Migron, leur histoire, leur faune et leur flore. michel.guenezan@ofb.gouv.fr http://massereau-migron.weebly.com/ Découverte des premiers migrateurs des roselières et des espèces nicheuses de l’estuaire de la Loire. Une approche par la méthode du baguage des oiseaux en migration et des suivis scientifiques au sein de la Réserve du Massereau. Possibilité de voir de près les phragmites des joncs, les gorgebleues à miroir, locustelles, rousserolles et autres passereaux des roselières. (seulement 8 places disponibles) dernière mise à jour : 2021-07-08 par

