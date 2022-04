SORTIE NATURALISTE Frossay Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Frossay Loire-Atlantique Accompagnés par le conservateur des réserves, cette sortie naturaliste sur la Réserve du Massereau vous permettra d’observer une des dernières grandes colonies de Hérons cendrés, Héron garde-bœufs, Aigrettes garzettes, Cormorans et Cigognes.

Réservation obligatoire – 15 personnes maximum par sortie. Dans le cadre de son programme "Balades en nature", le département de Loire-Atlantique propose régulièrement au grand public de découvrir gratuitement les espaces naturels qu'il gère. michel.guenezan@ofb.gouv.fr +33 6 27 02 55 42 http://massereau-migron.weebly.com/

