2022-07-11 – 2022-07-11 EUR Vestiges de la lande originelle, les lagunes font partie des éléments forts du patrimoine naturel et humain des Landes de Gascogne. Ces petits plans d'eau circulaires, d'origine glaciaire, constituent un milieu secret et magique. Balade animée par un guide naturaliste de la Direction de l'environnement du Conseil départemental.

