SORTIE NATURALISTE Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits Catégories d’évènement: Bécon-les-Granits

Maine-et-Loire

SORTIE NATURALISTE Bécon-les-Granits, 24 avril 2022, Bécon-les-Granits. SORTIE NATURALISTE Place de la Mairie Bécon les Granits Bécon-les-Granits

2022-04-24 14:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 Place de la Mairie Bécon les Granits

Bécon-les-Granits Maine-et-Loire Bécon-les-Granits Découverte de la vallée de la Romme. Bottes et jumelles conseillées. RDV : place de la Mairie, Bécon-les-Granits Réservation recommandée auprès du groupe LPO Sarthe angevine : 07 49 74 28 85 Sortie nature organisée par la LPO Découverte de la vallée de la Romme. Bottes et jumelles conseillées. RDV : place de la Mairie, Bécon-les-Granits Réservation recommandée auprès du groupe LPO Sarthe angevine : 07 49 74 28 85 Place de la Mairie Bécon les Granits Bécon-les-Granits

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire Autres Lieu Bécon-les-Granits Adresse Place de la Mairie Bécon les Granits Ville Bécon-les-Granits lieuville Place de la Mairie Bécon les Granits Bécon-les-Granits Departement Maine-et-Loire

SORTIE NATURALISTE Bécon-les-Granits 2022-04-24 was last modified: by SORTIE NATURALISTE Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits 24 avril 2022 Bécon-les-Granits maine-et-loire

Bécon-les-Granits Maine-et-Loire