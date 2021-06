JargeauJargeau Jargeau Jargeau Jargeau, Loiret Sortie naturaliste accompagnée : Escapade ligérienne à vélo Jargeau Jargeau JargeauJargeau Catégories d’évènement: Jargeau

Loiret

Sortie naturaliste accompagnée : Escapade ligérienne à vélo Jargeau Jargeau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, JargeauJargeau. Sortie naturaliste accompagnée : Escapade ligérienne à vélo 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 18:00:00

Jargeau Loiret Boulevard Carnot Jargeau Loiret Jargeau Balade à vélo à la découverte du patrimoine culturel et naturel ligérien. Apporter son vélo. accueil@maisondeloire45.org +33 2 38 59 76 60 http://www.maisondeloire.fr/ Balade à vélo à la découverte du patrimoine culturel et naturel ligérien. Apporter son vélo. pixabay

Détails Catégories d’évènement: Jargeau, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Jargeau Jargeau Adresse Boulevard Carnot Ville JargeauJargeau lieuville 47.86565#2.12223